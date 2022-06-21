«Она хотела семью, а я был не готов»: Руденко объяснил, почему бросил Арнтгольц

Анатолий Руденко крутил романы с первыми красавицами отечественного кино. Так, актер успел вскружить голову и Дарье Поверенновой, которую не смутила десятилетняя разница в возрасте. Молодой кавалер настолько увлек артистку, что она с головой погрузилась в эти отношения. Кстати, позже инициатором их разрыва выступил именно Руденко.

Также у актера был бурный роман с Татьяной Арнтгольц. Они встречались целых два года. Но до ЗАГСа дело так и не дошло.

Хотя, по словам Анатолия, его возлюбленная была не прочь построить с ним семью и обзавестись детьми. Из-за этого Руденко и ушел от актрисы, посчитав, что такие сложности, как брак, ему не нужны.

«Таня была морально старше и взрослее меня. Она хотела семью, а я был к этому просто не готов. Я тогда был эгоистом», — уточнил Руденко.

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