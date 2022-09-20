«Она глубоко несчастный человек»: Соседов пожалел Пугачеву

По мнению музыкального критика, певица всеми способами хочет удержать свою славу.
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Сергей Соседов прокомментировал скандальное заявление Аллы Пугачевой, попросившей внести ее с реестр физлиц-иноагентов. 

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По мнению музыкального критика, Примадонна бросается громкими фразами для того, чтобы сохранить свою ускользающую популярность.

«Творчески Пугачевой сказать давно нечего и нечем, поэтому она готова ввязываться во что угодно, хоть и в политику, в которой она ничего не понимает, лишь бы о ней говорили», — заявил Сергей.

Соседов даже пожалел Пугачеву, «пережившую собственную славу». 

«Она глубоко несчастный человек», — высказался критик в беседе с PROZVEZD.

Напомним, 16 сентября Министерство юстиции РФ внесло Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Алла Пугачева поддержала мужа, попросив представителей власти тоже присвоить ей этот статус.

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