«Она, где оказывается, там и хозяйка»: Беляев объяснил, чем его поразила Абрамова

Как отметила Абрамова, Беляев понятия не имел, кто она такая. «Задал просто вопрос: «А кто вы такая? Чем занимаетесь?» Я сразу подумала: «Все понятно – неандерталец». Я сначала подумала, что он прикидывается. Может, у него такая манера общения с девушками», - заметила Абрамова.

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Напомним, что завершившаяся свадьбой в 2014 году романтическая история Беляева и Абрамовой, которая младше на 27 лет, началась на кинофестивале в Анапе. У Беляева к тому моменту было три неудачных брака и трое детей. Абрамова также была в разводе. Она воспитывала двоих сыновей.