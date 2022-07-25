«Она его любит»: что сказала мать Григория Лепса о разводе сына

Развод Григория Лепса в конце прошлого года стал для поклонников полной неожиданностью. После 20 лет брака музыкант решил расстаться с матерью своих детей, и по сей день истинная причина такого решения не ясна. Многие винят в разладе Юлию Барановскую – якобы, у нее с певцом была интрижка.

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Мать Григория Лепса, Натэлла Лепсверидзе после развода сына призналась, что надеется на воссоединение. И вот что она говорила в документальном фильме про своего знаменитого сына «Григорий Лепс. Печаль моя смешна»:

«Он переживает, он же ее любит. И она его любит. И теща около него – что он любит, то и подает ему… Да пройдет все это. Говорю – Анечка, все это пройдет…».

Источник: "Комсомольская правда"