«Она думает, чем она развязнее, тем больше успех»: Кушанашвили – про скандал с Клавой Кокой во Владивостоке

Журналист, блогер Отар Кушанашвили заступился за Клаву Коку в своем новом выпуске «Каково!» на YouTube. Светский хроникер разложил по полочкам, что за инцидент с якобы оскорблением чувств верующих - выступала Кока на площади Владивостока возле храма – отвечать должны организаторы.

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Хейтят Коку и добиваются правоохранительной проверки и за маты в ее песнях. Но и здесь Кушанашвили не видит причин наказывать артистку.

«Чего вы ждете от существа, выбравшего псевдонимом Клава Кока? Вы утверждали программу. Вы не знали кого зовете? А теперь на бедную девчонку ополчились. Почему я вступаюсь за нее? Потому что это другое поколение», - негодует Кушанашвили. И объясняет: «Клава Кока думает, чем она расхристаннее, развязнее на сцене, тем больше успех, и она права. У нее миллионы поклонников! Если вам не нравится то, что она пела, зачем вы ее звали?! Дураки!».