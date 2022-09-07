«Она долго шла к принятию себя»: Шахназаров — о признании Касаткиной

Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» высказался о нетрадиционной ориентации теннисистки Дарьи Касаткиной.
«Звоночки давно были. Звоночки к чему? Девочек давно хотела? Тогда она долго шла к принятию себя. А в чем на нее общество давило? Давайте серьезно. Если ты развиваешь свои отношения с девушкой, вы живете, ездите на курорты, ходите в рестораны. Если не афишируете, то общество на вас давить не будет».
Как добавил Шахназаров, некоторые моменты его поражают. «Причем даже не среди девушек. Земфира с Литвиновой не особенно скрывают. Меня поражает лицемерие. Они не скрывают своей манерности. Они ее демонстрируют. Тот же Киркоров, Гудков. Но когда кто-то им говорит, что перегибают палку, то они кричат: «Ребята, какое вы имеете право». Но тогда ведите себя как мужчины. Вы устроили ползучую революцию под прикрытием», — заявил Шахназаров.
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Ранее Дарья Касаткина совершила на всю страну каминг-аут. Она уже давно живет с известной российской фигуристкой Натальей Забияко.