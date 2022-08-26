«Она девственница»: друг Прилучного раскрыл причину его скоропалительной женитьбы на Брутян

Скоропалительная женитьба Павла Прилучного на его избраннице Зепюр Брутян породила слухи о возможной беременности актрисы. Мол, потому свадьбу и быстро организовали, что скоро интересное положение Зепюр станет очевидным для всех.

Друг Павла Прилучного опроверг эту информацию, заявив, что у быстрого брака была прямо противоположная причина.

По словам приятеля актера, Зепюр Брутян на момент знакомства с ним была девственницей, а Павлу Прилучному хотелось вступить с ней в интимные отношения. Пришлось делать предложение.

«Женились они точно не «по залету». Невеста из хорошей семьи, которая уважает и чтит армянские традиции. Для многих это неожиданность, но их девушки даже в Москве до сих пор выходят замуж девственницами. На 100 процентов уверен, что так было и в этом случае. Именно поэтому Паша так быстро женился. И поэтому будет особенно ценить свою супругу, для которой он стал первым мужчиной», — поделился друг Павла Прилучного.

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Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились в начале этого года, а 12 мая официально стали мужем и женой. Пышную свадьбу пара закатила 25 августа.

По материалам kp.ru.