«Она давно уже не страдает»: как живет Степаненко после развода с Петросяном

В свое время Елена Степаненко тяжело переживала развод с Евгением Петросяном, в браке с которым прожила 33 года. Однако сейчас юмористка полностью оправилась после разрыва.

По словам Лиона Измайлова, Елена Григорьевна замечательно себя чувствует и успешно гастролирует.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Она давно уже не страдает. Весело живет, шикарно выглядит и хорошо выступает», — поделился сатирик с PROZVEZD.

Иногда Степаненко выступает с Петросяном на одних и тех же мероприятиях. Например, осенью экс-супруги появятся на «Юморине». Правда, организаторы выведут их на сцену в разные дни.

«Это не требование Стапаненко или Петросяна. Организаторы фестиваля сами так решили», — пояснил Измайлов.

Напомним, что Елена Григорьевна и Евгений Ваганович развелись в 2018-м году. Вскоре после этого 76-летний юморист взял в жены свою 33-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.