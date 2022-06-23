«Она что, неправду сказала?»: Шахназаров вспомнил, как Симоньян раскрыла ориентацию Галкина

Журналист Михаил Шахназаров в новом выпуске «Полного абзаца» на YouTube поразмышлял о том, что в России настало время правды. Потому что долгое время страна погрязала во вранье, которое шло и от простых людей, и от звезд. В пример публицист привел российское «голубое лобби», которое, в отличие от США, никак не хочет выступить с правдой и обозначить себя.

«У нас кто-нибудь из звезд эстрады сделал каминг аут? Нет! Ну все ж знают, кто они! В тот раз Марго Симоньян сказала правду в эфире у Володи Соловьева, на нее все набросились. А че вы набросились на нее, она что, неправду сказала? Сказала правду! Почему никто из них не сделал каминг аут? Почему? Потому что у нас привыкли врать на всех уровнях», - высказался Шахназаров.

Симоньян, напомним, в ответ на критику Галкиным действий России обвинила шоумена в лицемерии и вранье своим же поклонникам. Мол, как можно верить человеку, который на протяжении долгих лет обманывает людей, убеждая их в своей традиционной ориентации и живя с Аллой Пугачевой, хотя является настоящим геем.