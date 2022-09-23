«Она — член нашей семьи»: отец Фриске порадовался за беременную Орлову

Певица близко общается с родными покойной подруги.
Жанна Фриске и Ольга Орлова. Фото: Global Look Press

Жанна Фриске и Ольга Орлова. Фото: Global Look Press

Ольга Орлова долгое время близко дружила с Жанной Фриске. После смерти подруги певица продолжила тепло общаться с ее семьей. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Когда Ольга рассекретила свою беременность, отец Жанны Владимир Фриске одним из первых отреагировал на радостную новость. 

«Побольше бы таких мам с такой хорошей душой. Желаем Олечке здоровья, ее ребеночку и ее семье, а мы будем за нее молиться», — процитировал Владимира Борисовича Telegram-канал «Звездач».

Фриске признался, что относится к Орловой как к родной. Артистка отвечает тем же.

«Она — член нашей семьи, она всегда с нами на связи, всегда приходит на все праздники. Мы за нее очень радуемся, следим за ее творчеством и жизнью», — поделился мужчина. 

Напомним, Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после долгой борьбы с опухолью мозга. Певице было всего 40 лет.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  