«Она — член нашей семьи»: отец Фриске порадовался за беременную Орлову

Ольга Орлова долгое время близко дружила с Жанной Фриске. После смерти подруги певица продолжила тепло общаться с ее семьей.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Когда Ольга рассекретила свою беременность, отец Жанны Владимир Фриске одним из первых отреагировал на радостную новость.