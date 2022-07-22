«Она была амбициозна в некотором смысле»: Якубович – о Политковской

Телеведущий Леонид Якубович в проекте «Респиратор Бабушкина» высказался о свободе слова и журналистах, которые могли себе позволить говорить, что думают.
«В Америке нет свободы слова, как и в других странах. Это невозможно. Журналистика – профессия крайне зависимая. Я на своей памяти знаю нескольких журналистов, которые позволяли себе говорить правду. Их уже нет. Это Юрий Щекочихин и Анна Политковская».
По словам Якубовича, Политковская «была амбициозна в некотором смысле». «Чтобы говорить правду, надо иметь холодную башку. Очень спокойно и рассудительно говорить о вещах, которые ты знаешь. Если ты знаешь только факт с одной стороны, но не знаешь его с другой, это уже неправда. Надо тонко понимать, что ты говоришь и как говоришь», - заметил Якубович.
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Анна Политковская – известная журналистка и правозащитница. Она была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома.