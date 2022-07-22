«Она была амбициозна в некотором смысле»: Якубович – о Политковской

По словам Якубовича, Политковская «была амбициозна в некотором смысле». «Чтобы говорить правду, надо иметь холодную башку. Очень спокойно и рассудительно говорить о вещах, которые ты знаешь. Если ты знаешь только факт с одной стороны, но не знаешь его с другой, это уже неправда. Надо тонко понимать, что ты говоришь и как говоришь», - заметил Якубович.

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Анна Политковская – известная журналистка и правозащитница. Она была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома.