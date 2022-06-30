«Она, бедолага, надорвалась»: Трофим высказался об участии дочери в «Голос. Дети»

Как отметил Сергей Трофимов, его наследница теперь не хочет быть артисткой. «Даже петь на какое-то время перестала. Обычно человек с утра встает и поет. Я слушаю какие-то джазовые стандарты, Ариану Гранде. Она два месяца не пела. Только сейчас начала что-то петь. Ну, слава Богу», — заявил Трофим.

Напомним, что Елизавета Трофимова стала финалисткой шоу «Голос. Дети», несмотря на травлю. В будущем она хочет стать профессиональной певицей.

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