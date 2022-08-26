«Она армянка и чтит семейные традиции»: друг Прилучного объяснил, почему Брутян не беременна

«Вряд ли Зепюр ждет ребенка. Она армянка и чтит семейные традиции. Возможно, пара не будет тянуть с родительством и скоро Паша с женой порадуют нас радостной новостью», — заметил приятель актера.

Как отметил друг Прилучного, свадьба в Подмосковье получилась прекрасной и в лучших армянских традициях с шашлыком. Подарков было очень много для молодоженов, но все они были в закрытых коробках. Кстати, второго дня на свадьбе не будет, сообщает «СтарХит».

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Напомним, что Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Вскоре между ними вспыхнули чувства.