Омаров предъявил доказательство: дочь от Бородиной — точная копия его любовницы (фото)

Курбан Омаров воссоединился со своей блондинкой и увез ее на родину.
Ксения Бородина с экс-мужем и детьми.

Ксения Бородина с экс-мужем и детьми. Фото: соцсети

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров долго не мог забыть свою возлюбленную-блондинку и пытался с ней помириться после разлуки. С юной пассией не срабатывали дорогие подарки, которыми бизнесмен привык замасливать женщин, зато ласка и настойчивость возымели свое действие.

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В настоящий момент Курбан Омаров увез любовницу к себе на родину, в Дагестан, чтобы познакомить с родственниками и дать ей понять, что его намерения серьезные.

Однако подписчики Омарова шутят, что горячий парень совсем обезумел от своей любви — в личном блоге он предъявил фотодоказательство того, что его молодая пассия является копией его дочки Теоны от Ксении Бородиной. Фолловеры смеются, а экс-муж ведущей радуется своему открытию.

А как вам кажется, Теона и девушка Курбана действительно похожи?

Омаров сравнил любовницу с дочкой. Фото: соцсети

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