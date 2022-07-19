Омаров показал результаты веселья с красотками в отеле Краснодара

«Когда меня будут спрашивать: «Весело ли вам было в Краснодаре», то я буду показывать эту фотку», - заметил Омаров и продемонстрировал застрявший в диване каблук.

Ниже экс-муж Бородиной сделал необходимые пояснения:

«Практически сразу после развода я стал жить с девушкой. Месяц назад мы расстались и теперь наконец я никому и ничего не должен. Вот и наслаждаюсь свободой, которой у меня не было много-много лет. Всех, кто меня понимает - я крепко обнимаю. Всем, кто хочет читать мораль – советую смотреть в свою тарелку».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Курбан Омаров и Ксения Бородина расстались в прошлом году. Телеведущая обвиняла бизнесмена в регулярных изменах.