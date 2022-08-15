Омаров ответил на обвинения Бородиной: «Дочки очень не хватает»

Недавно Ксения Бородина в соцсетях пожаловалась на своего бывшего мужа Курбана Омарова, что тот редко берет свою дочь Теону к себе. Ведущая убеждена, что ребенку это общение с отцом необходимо, и экс-супруг обязан увеличить время свиданий с ребенком.

Курбан Омаров не стал отрицать, что у него есть проблемы с наследницей и объяснил причину своего поведения.

«К сожалению, с дочкой мне сейчас сложновато. Хотя ее очень не хватает. Жду, когда она вырастет. А сын — мой самый первый друг, могу разговаривать с ним на любые темы. Ему 14 лет, рост уже 175 сантиметров — такой здоровый кабан», — заявил Курбан Омаров в интервью психологу Юлии Никас.