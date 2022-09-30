Оля, опять драников налопалась? Бузова предъявила на камеру округлившийся животик и раздавшиеся тылы

Телеведущая Ольга Бузова в эти дни находится в Белоруссии. Звезда принимает участие в новом сезоне шоу «Х-Фактор» в качестве наставницы.
Пребывание в Белоруссии особым образом сказывается на Ольге Бузовой. Она признается, что ей постоянно хочется есть. И похоже, Бузова не в силах сопротивляться этому желанию.
В микроблоге она вновь предъявила на обозрение свое упитанное тело. Поклонники уверены: Ольга вновь объедается драниками. Потому и формы такие.
Ольга Бузова показала, как походкой от бедра она вышагивает за кулисами проекта. Облаченная в кроп-топ в виде бабочки и черные, туго обтягивающие ее бедра, брюки, Бузова красуется перед камерой. Отлично видны ее животик и ягодицы.
«Точно не за хлебом. Сегодня мне предстоит сложный выбор. Я должна буду определиться со своей командой! Кого бы вы хотели видеть у меня?» — подписала провокационные кадры Ольга Бузова.
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