Оля лопнет от зависти: сестра Бузовой похвасталась заграничной квартирой с видом на море

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна поделилась с подписчиками радостной новостью. Девушка давно мечтала иметь свое жилье на берегу моря, и ее желание осуществилось. Отныне она – обладательница уютного гнездышка на Средиземноморском побережье. Недавно они с бойфрендом купили квартиру в Турции.
Анна Бузова. Фото: соцсети
Бузова-младшая сняла видео, на котором показала жилье и вид с балкона на море. Счастливая девушка не могла сдержать эмоций.
«Добро пожаловать! Она теперь наша! Мечты сбываются», - подписала кадры девушка.
А вот старшая Бузова недавно купила дом в Сочи. Однако, Черное море – не Средиземное, и Ольга легко может лопнуть от зависти, тем более между сестрами давно натянутые отношения и недопонимание.