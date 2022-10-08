Оля лопнет от зависти: сестра Бузовой похвасталась заграничной квартирой с видом на море

Анна Бузова давно мечтала об этом.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна поделилась с подписчиками радостной новостью. Девушка давно мечтала иметь свое жилье на берегу моря, и ее желание осуществилось. Отныне она – обладательница уютного гнездышка на Средиземноморском побережье. Недавно они с бойфрендом купили квартиру в Турции.

Анна Бузова. Фото: соцсети

Бузова-младшая сняла видео, на котором показала жилье и вид с балкона на море. Счастливая девушка не могла сдержать эмоций.

«Добро пожаловать! Она теперь наша! Мечты сбываются», - подписала кадры девушка.

А вот старшая Бузова недавно купила дом в Сочи. Однако, Черное море – не Средиземное, и Ольга легко может лопнуть от зависти, тем более между сестрами давно натянутые отношения и недопонимание.

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