Олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Виктория Синицина поженились

Известные фигуристы, олимпийские чемпионы в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицина стали мужем и женой.
Пара сообщила об этом в социальной сети. Новобрачные поделились совместными видео и снимками, на которых предстали в ЗАГСе и затем в ресторане, где проходит их пышное торжество.
«Только что поженились!» - сообщили Никита Кацалапов и Виктория Синицина поклонникам.
Стоит отметить, что Виктория Синицина в ЗАГСе предстала в белом платье по фигуре длиною чуть ниже колена, с разрезом по ноге и драпировками. А в ресторане невеста была облачена в струящееся платье в пол, с декольте и акцентом на талии, голову она украсила фатой.
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Напомним, Никита Кацалапов сделал предложение Виктории Синициной в мае во время отдыха на Мальдивах. Тогда влюбленные признавались, что очень счастливы.