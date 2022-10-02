Олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Виктория Синицина поженились

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Напомним, Никита Кацалапов сделал предложение Виктории Синициной в мае во время отдыха на Мальдивах. Тогда влюбленные признавались, что очень счастливы.