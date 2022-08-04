Ольгу Бузову обвинили в связи с женатым мужчиной

Певица может отдыхать с неизвестным мужчиной в Сочи.
Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова. Фото: соцсети

Ольга Бузова ни дня не может прожить без скандала. Бывшая ведущая «Дома-2» отдыхает сейчас в Сочи, на Красной Поляне. Одна из подписчиц написала, что звезда находится в компании некоего Павла Бунина.

На Telegram-канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По сообщениям Пятого канала, у мужчины есть супруга и ребенок, о чем свидетельствуют снимки на его странице в соцсетях.

Не так давно писали, что Ольга тайно встречается с политиком. Имя афишировать не хочет. Более того, по сообщениям некоторых СМИ, певица даже готовится к свадьбе.

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