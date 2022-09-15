Ольга Серябкина стала «Мамой года – 2022»

14 сентября в Москве, в Смоленском пассаже прошла церемония награждения премией «Мама года – 2022». Журнал MODA topical отметил звезд, которые блистают не только в профессии, но и дома — со своими детьми.
Ведущими премии выступили звезда шоу «Маска» Вячеслав Макаров и певица Алина Делисс. За музыку отвечал диджей Nikol. Своей любовью в музыкальной форме со сцены поделились певицы Наталья Подольская, Юлия Беретта и другие участники награждения.
А у кого-то на премии блистали не только мамы, но и папы. Фото: предоставлено организаторами
Но, кроме трогательных слов и поздравлений, мероприятие отметилось и добрыми делами. Благотворительный фонд «Спешите делать добро» Оксаны Федоровой прямо со сцены провел аукцион — собранные средства пошли в помощь детям.
А вот и список победителей:
- Зара – Стильная мама;
- Ассоль – Мама-телеведущая;
- Жасмин – Очаровательная мама;
- Наталья Гордиенко – Счастливая мама;
- Согдиана – Нежная мама;
- Олеся Судзиловская – Творческая мама;
- Саша Савельева – Обаятельная мама;
- Ирина Йовович – Фэшн-мама;
- Нюша – Секси-мама;
- Юлия Ковальчук – Талантливая мама;
- Берета – Мама-автор;
- Оксана Федорова – Медийная мама;
- Наталья Терехова – Поющая мама;
- Ольга Серябкина – Мама года – 2022.
Полный фотоотчет о мероприятии смотрите здесь.