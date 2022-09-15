Ольга Серябкина стала «Мамой года – 2022»

14 сентября в Москве, в Смоленском пассаже прошла церемония награждения премией «Мама года – 2022». Журнал MODA topical отметил звезд, которые блистают не только в профессии, но и дома — со своими детьми.

Ведущими премии выступили звезда шоу «Маска» Вячеслав Макаров и певица Алина Делисс. За музыку отвечал диджей Nikol. Своей любовью в музыкальной форме со сцены поделились певицы Наталья Подольская, Юлия Беретта и другие участники награждения.