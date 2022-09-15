Ольга Серябкина стала «Мамой года – 2022»

Журнал MODA topical назвал победительниц премии.
Ольга Серябкина

Поздравляем Ольгу Серябкину с титулом «Мама года – 2022»! Фото: предоставлено организаторами

14 сентября в Москве, в Смоленском пассаже прошла церемония награждения премией «Мама года – 2022». Журнал MODA topical отметил звезд, которые блистают не только в профессии, но и дома — со своими детьми.

Ведущими премии выступили звезда шоу «Маска» Вячеслав Макаров и певица Алина Делисс. За музыку отвечал диджей Nikol. Своей любовью в музыкальной форме со сцены поделились певицы Наталья Подольская, Юлия Беретта и другие участники награждения.

    А у кого-то на премии блистали не только мамы, но и папы. Фото: предоставлено организаторами

    Но, кроме трогательных слов и поздравлений, мероприятие отметилось и добрыми делами. Благотворительный фонд «Спешите делать добро» Оксаны Федоровой прямо со сцены провел аукцион — собранные средства пошли в помощь детям.

    А вот и список победителей:

    • Зара – Стильная мама;
    • Ассоль – Мама-телеведущая;
    • Жасмин – Очаровательная мама;
    • Наталья Гордиенко – Счастливая мама;
    • Согдиана – Нежная мама;
    • Олеся Судзиловская – Творческая мама;
    • Саша Савельева – Обаятельная мама;
    • Ирина Йовович – Фэшн-мама;
    • Нюша – Секси-мама;
    • Юлия Ковальчук – Талантливая мама;
    • Берета – Мама-автор;
    • Оксана Федорова – Медийная мама;
    • Наталья Терехова – Поющая мама;
    • Ольга Серябкина – Мама года – 2022.

    Полный фотоотчет о мероприятии смотрите здесь.

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