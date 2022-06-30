Ольга Серябкина готова вернуться к Максу Фадееву

Бывшая подопечная Макса Фадеева Ольга Серябкина заявила о том, что готова была бы вернуться к продюсеру. Однако ей важно, чтобы об этом заговорил сам Фадеев.

«Если предложение поступило бы, то... Словом, я всегда оцениваю ситуацию на текущий момент и не отрицаю вообще ничего. Если это будет интересно, если это будет всем в кайф...» — загадочно заявила 37-летняя звезда в подкасте «Нового Радио» «НеДудь».

Кроме того, артистка с удовольствием поет на своих концертах хиты, созданные для нее Фадеевым.

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