Ольга Рапунцель из «Дома-2» проигнорировала день рождения мамы

О том, что старшей дочери Татьяны Григорьевской не было на празднике, сообщила младшая сестра Ольги, Алена Рапунцель.
Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель. Фото: соцсети

В минувшее воскресенье, 19 июня, свой день рождения отмечала телебабушка, мама сестер Рапунцель из «Дома-2» Татьяна Григорьевская.

Как выяснилось в эту среду, на празднике по случаю 52-летия Татьяны Григорьевской не было ее старшей дочери Ольги Рапунцель. По словам Алены Рапунцель, на празднике была только она и два ее сынишки.

«Два дня назад отметили с мамочкой и сыночками ее день рождения», — написала в микроблоге Алена Рапунцель, показав роскошный букет роз, который преподнесла виновнице торжества. 

По какой причине старшая дочка Татьяны Григорьевской пропустила ее день рождения, выпавший на воскресенье, ни Ольга, ни Алена не уточнили. Вероятно, мама и дочка вновь в ссоре.

Зато Ольга Рапунцель публично поздравляла в микроблоге с днем рождения своего мужа Дмитрия Дмитренко, который отмечается 17 июня. По этому случаю вместе с супругом Ольга Рапунцель выбралась в ресторан, поделившись снимком оттуда.

 

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