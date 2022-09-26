Ольга Орлова озвучила точный срок беременности

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в эти дни отдыхает в райском месте, на берегу теплого моря. У звезды много времени для общения со своей аудиторией.

Ольга Орлова принимает поздравления с беременностью и с радостью отвечает на вопросы поклонников о ней.

Так, всех интересует срок беременности Ольги Орловой. Телеведущая не стала скрывать этот факт.