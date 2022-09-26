Ольга Орлова озвучила точный срок беременности

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в эти дни отдыхает в райском месте, на берегу теплого моря. У звезды много времени для общения со своей аудиторией.
Ольга Орлова принимает поздравления с беременностью и с радостью отвечает на вопросы поклонников о ней.
Так, всех интересует срок беременности Ольги Орловой. Телеведущая не стала скрывать этот факт.
«Экватор», — лаконично ответила Ольга Орлова.
То есть, Ольга Орлова находится приблизительно на 21-й неделе беременности, и можно предположить, что ее второй малыш появится на свет в конце января – начале февраля будущего года.
Поделилась Ольга Орлова и тем, как протекает ее беременность.
«Первые два месяца было тяжеловато. Сейчас все неплохо. Но я не нытик по натуре, поэтому я в порядке. С первой беременностью не сравнить, там было совсем не айс», – рассказала Ольга Орлова.
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Напомним, Ольга Орлова на днях рассказала, что ждет малыша от своего мужа Валерия. Для теледивы, которой в ноябре исполнится 45 лет, этот ребенок будет вторым. У Ольги Орловой есть взрослый сын Артем.