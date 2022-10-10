Ольга Орлова ответила на вопрос о том, зачем она купила второй дом

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова в понедельник отвечала на вопросы своих подписчиков в социальной сети. Один из вопросов касался ее загородного дома, купленного в начале этого года.
«Оля. Вы купили еще один дом. Зачем? У вас же есть дом», — поинтересовалась подписчица.
Ольга своим ответом дала понять, что хорошего не бывает много.
«А у меня и ребенок один уже есть», — написала она, добавив в конце смеющийся смайлик.
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Новый загородный дом Ольги и ее супруга Валерия стоит на большом участке, где растет несколько елей. Напомним, что Орлова — известная зоозащитница и у нее много собак. Возможно, дом с участком нужен ей еще и для них — чтобы четвероногим друзьям было где побегать и порезвиться.