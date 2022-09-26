Ольга Бузова в пудровом платье с корсетом не скрыла выпирающий живот на шоу «Фактор.BY» в Минске

На новых кадрах Ольга устроила дефиле в пудровом мини-платье с корсетом. Наряд облегал изгибы ее фигуры. Лук дополнили кожаные перчатки. Она также сделала укладку в голливудском стиле. Телеведущая покрасовалась в студии перед камерой. Она не скрыла выпирающий живот. Уже несколько месяцев звезда пытается вернуться в форму.

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