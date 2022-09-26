Ольга Бузова в пудровом платье с корсетом не скрыла выпирающий живот на шоу «Фактор.BY» в Минске

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она смогла стать одной из самых известных персон в стране. Артистка дает концерты и снимается в разных проектах. Недавно она проводила время в Москве, где посетила Большой театр. А потом звезда уехала в Санкт-Петербург, где увиделась с мамой, а также с бабушкой и детьми своего отца.
Все чаще Бузова участвует в новых шоу. На днях она снялась с моделями в рамках проекта MaryWay models. А потом телеведущая уехала из страны. Она оказалась в Минске, где приступила к работе во втором сезоне «Фактор.BY» в качестве наставницы.
На новых кадрах Ольга устроила дефиле в пудровом мини-платье с корсетом. Наряд облегал изгибы ее фигуры. Лук дополнили кожаные перчатки. Она также сделала укладку в голливудском стиле. Телеведущая покрасовалась в студии перед камерой. Она не скрыла выпирающий живот. Уже несколько месяцев звезда пытается вернуться в форму.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Мои хорошие, можете поздравить меня. Мы начинаем снимать второй сезон шоу „Фактор.By“ в Белоруссии, в котором я наставница. Спасибо большое вам за доверие. Я безумно счастлива вновь оказаться в Минске и окунуться в эту атмосферу.
Сегодня первый съемочный день, и первые прослушивания участников. Хочу пожелать всем удачи, а членам жюри справедливости и отличного настроения», — написала Бузова.
Поклонники отметили, что наряд оказался не самым удачным. Многие также раскритиковали длину платья. Другие в очередной раз заподозрили артистку в беременности. Ольга на слова хейтеров отвечать не стала.