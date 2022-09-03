Ольга Бузова в платье с бахромой и приталенной косухе снова «сбежала» из России

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она вела шоу «Дом-2», но предпочла покинуть проект, который сделал ее известной.
Однако блондинка продолжает развиваться. Она начала вести новые передачи, даже кулинарный проект. Также артистка дает концерты. На днях она выступила в Кремле.
Не так давно Ольга отдохнула в Сочи. Но когда она вернулась в Москву, то была раздосадована из-за холодной погоды. Артистка ходила в джинсах и куртке.
Но накануне она все же решила щегольнуть в платье с бахромой. Наряд с принтом Бузова дополнила черной косухой и песочными ботинками. Она также заплела волосы в косы.
Сначала Ольга предпочла поужинать с подругой в ресторане. Она насладилась изысканными блюдами. А после променада, который телеведущая устроила у водоема в центе столицы, она уехала в аэропорт. Артистка решила продемонстрировать свой аутфит. В самолете она уже была не одна, а со своим PR-директором Антоном.
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Оказалось, что Бузова решила устроить себе очередной отпуск. Она проводит время в Турции, где отдыхает, читает книги и загорает. Телеведущая призналась, что хочет набраться сил.