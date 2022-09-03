Ольга Бузова в платье с бахромой и приталенной косухе снова «сбежала» из России

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она вела шоу «Дом-2», но предпочла покинуть проект, который сделал ее известной.

Однако блондинка продолжает развиваться. Она начала вести новые передачи, даже кулинарный проект. Также артистка дает концерты. На днях она выступила в Кремле.