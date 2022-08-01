Ольга Бузова в лифчике и микрошортиках застыла на краю обрыва в горах Красной Поляны

Ольга Бузова перемещается в пространстве с огромной скоростью. Звезда меняет локации, но никогда не изменяет себе самой.
Любовь Ольги Бузовой к демонстрации своего тела, кажется, сильнее любых других чувств. В эти дни Ольга Бузова находится в Сочи, на курорте Красная Поляна.
Для поездки в горы теледива облачилась в бежевый лифчик и микрошорты из денима, которые не прикрывали ее ягодиц.
Ольга Бузова запечатлелась на тропах, проложенных высоко в горах, и даже побалансировала на краю обрыва.
«Я была сегодня в другой вселенной. Пойдем со мной?» — подписала видео Ольга Бузова в микроблоге.
Вместо ответа на вопрос подписчики сосредоточились на том, как Ольга Бузова выглядит, давая понять, что наряд звезды их раздражает.
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«А шорт еще короче не было? Смотрится совсем не сексуально и не красиво, а наоборот, отталкивающе!», «Ну... прогресс! Сегодня хоть шорты одеты. Но все равно колхозно», «Надо было прыгать», «Это от одиночества, хочется ей ласки, любви, внимания, вот отсюда и все это», — высказались в Сети.