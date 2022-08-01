Ольга Бузова в лифчике и микрошортиках застыла на краю обрыва в горах Красной Поляны

Ольга Бузова перемещается в пространстве с огромной скоростью. Звезда меняет локации, но никогда не изменяет себе самой.

Любовь Ольги Бузовой к демонстрации своего тела, кажется, сильнее любых других чувств. В эти дни Ольга Бузова находится в Сочи, на курорте Красная Поляна.

Для поездки в горы теледива облачилась в бежевый лифчик и микрошорты из денима, которые не прикрывали ее ягодиц.

Ольга Бузова запечатлелась на тропах, проложенных высоко в горах, и даже побалансировала на краю обрыва.