Ольга Бузова в костюме стриптизерши спровоцировала жесткий хейт в свой адрес

Телеведущая и певица Ольга Бузова - большая мастерица эпатажа. Она умеет заставить публику говорить только о себе.
Накануне Ольга Бузова весьма эффектно появилась на VK Fest. Для выхода на сцену Ольга Бузова выбрала провокационный наряд с анималистическим принтом. Гетры, боди с вырезами на широком поясе со стразами, высокий каблук - все выглядело очень дерзко.
Чтобы поклонники смогли рассмотреть наряд во всех деталях, Ольга Бузова разместила снимки в разных ракурсах в микроблоге.
«Вернулась на сцену эффектно. Это мой год. И все только начинается», - подписала кадры Ольга Бузова.
Ольга Бузова в дерзком наряде. Фото: соцсети
В Сети на наряд Ольги Бузовой отреагировали неоднозначно. Комплиментов звезда почти не получила, зато на новую порцию хейта обрекла себя по полной.
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«Спасибо за кринж с утра», «Наряд, конечно, треш», «Отросшие ногти и китайский костюм», «Ну, как такое может она надевать?! Походу, зрение в Африке испортилось», «С годами становится похожа на Волочкову», «Начинает напоминать постаревшую Бритни. Что у той контент на теле, что у этой», «Отвратительный костюм стриптизерши. И обувь вообще не в тему!» - высказались в Сети.