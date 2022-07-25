Ольга Бузова в костюме стриптизерши спровоцировала жесткий хейт в свой адрес

Телеведущая и певица Ольга Бузова - большая мастерица эпатажа. Она умеет заставить публику говорить только о себе.

Накануне Ольга Бузова весьма эффектно появилась на VK Fest. Для выхода на сцену Ольга Бузова выбрала провокационный наряд с анималистическим принтом. Гетры, боди с вырезами на широком поясе со стразами, высокий каблук - все выглядело очень дерзко.

Чтобы поклонники смогли рассмотреть наряд во всех деталях, Ольга Бузова разместила снимки в разных ракурсах в микроблоге.