Ольга Бузова спела вживую: от этого видео все валяются под столом

Пользователи Интернета активно обсуждают видео с живым пением Ольги Бузовой, слитое во Всемирную паутину.
Кадры были записаны звукорежиссером на одном из концертов артистки. И тот, кто это делал просто умирал со смеху. Предлагаем и вам оценить настоящий вокал Бузовой, без фонограммы.
Отметим, что недавно Ольга Бузова «пропадала». Она выставила в соцсети видео из Сочи, где усаживается в вертолет и отправляется в горы, а потом перестала выкладывать посты и сторисы в Интернет. Пиарщик певицы подогрел напряжение заявив, что не может связаться с ней.
Некоторые публичные личности вроде Даны Борисовой и Гогена Солнцева при этом не скрыли своего злорадства, пожелав через СМИ Ольге Бузовой вообще не возвращаться. Но она вернулась.