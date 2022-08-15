Ольга Бузова спела вживую: от этого видео все валяются под столом

Отметим, что недавно Ольга Бузова «пропадала». Она выставила в соцсети видео из Сочи, где усаживается в вертолет и отправляется в горы, а потом перестала выкладывать посты и сторисы в Интернет. Пиарщик певицы подогрел напряжение заявив, что не может связаться с ней.