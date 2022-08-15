Ольга Бузова спела вживую: от этого видео все валяются под столом

В Сеть слили кадры с настоящим вокалом певицы.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press 

Пользователи Интернета активно обсуждают видео с живым пением Ольги Бузовой, слитое во Всемирную паутину.

Кадры были записаны звукорежиссером на одном из концертов артистки. И тот, кто это делал просто умирал со смеху. Предлагаем и вам оценить настоящий вокал Бузовой, без фонограммы.

 

Отметим, что недавно Ольга Бузова «пропадала». Она выставила в соцсети видео из Сочи, где усаживается в вертолет и отправляется в горы, а потом перестала выкладывать посты и сторисы в Интернет. Пиарщик певицы подогрел напряжение заявив, что не может связаться с ней.

Некоторые публичные личности вроде Даны Борисовой и Гогена Солнцева при этом не скрыли своего злорадства, пожелав через СМИ Ольге Бузовой вообще не возвращаться. Но она вернулась.

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