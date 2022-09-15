Ольга Бузова соврала о стоимости своего коттеджа в Сочи

«Если оценивать стоимость дома, я склоняюсь к тому, что не более 75 миллионов рублей. Но, скорее всего, цена и вовсе составляет 35 миллионов. Потому что именно этот дом был выставлен в срочном порядке на продажу», — сказал Паршиков в беседе с «7 дней».

Журналистам из «Комсомольской правды – Кубань» удалось выяснить, что дом расположен на улице Партизанской в селе Монастырь. Особняк бизнес-класса. Около дома есть небольшой бассейн и зона барбекю. С территории видна Красная Поляна. Трехэтажный дом построили из газоблоков. Он имеет площадь 280 квадратных метров, участок в 5,6 соток.

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Напомним, что дом Бузовой благоустроен в современном стиле. Кругом много зелени. Сама она утверждала, что особняк стоит в районе ста миллионов рублей.