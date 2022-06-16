Ольга Бузова сообщила, что надолго покинула Россию

Поющая телеведущая Ольга Бузова к середине июня переделала массу дел — дала сольный концерт, отшила новую коллекцию одежды, почти завершила ремонт квартиры.

А теперь звезда отправилась в заслуженный отпуск.

Об этом Ольга Бузова сообщила, поделившись в микроблоге снимком из бизнес-зала в аэропорту «Домодедово».

«Так надолго я еще не улетала из России. Меня не будет полтора месяца. Путешествия меня всегда вдохновляют, но, в то же время, всегда очень волнительно. У меня сейчас двоякое ощущение — и очень хочется уехать, и знаю, что очень буду скучать», — поделилась Ольга Бузова.

Теледива рассказала, что летит на отдых без компании, в полном одиночестве. А кто же будет делать фото?