Ольга Бузова снова заговорила о ссоре с сестрой

Ольга Бузова в последние годы практически не выкладывает фотографии с родной сестрой Анной. Однако раньше девушки проводили вместе отпуска и праздновали дни рождения.

Поклонники уверены - между красотками пробежала черная кошка, певица этот факт косвенно подтверждала. Но сейчас в отношениях Анны и Ольги снова воцарился мир.

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«В наших сердцах друг к другу всегда жила, живет и будет жить любовь. Мы родные сестры! Как бы кто не хотел нас рассорить, мы все равно ими остаемся! Женские споры… Они есть у всех!» — написала бывшая ведущая «Дома-2» в соцсетях.

Анна, напомним, занимается бизнесом - у нее собственная линия косметики, обуви и одежды. Официально она не замужем. Однако много лет живет с парнем по имени Константин.

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