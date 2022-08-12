Ольга Бузова пропала в горах Сочи

Накануне в соцсетях звезда разместила кадры, как отправляется в путешествие в горы на вертолете. Почти сутки об Ольге Бузовой нет никакой информации.

Сама звезда обещала делиться с поклонниками последними новостями из своей жизни и показывать красоты Сочи. Однако слово не сдержала. Впрочем, не исключен вариант, что в горах просто не работает Интернет.

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Напомним, что Ольга Бузова в Сочи поселилась в своем любимом отеле. В гостинице ей были очень рады и встретили по традиции как принцессу.