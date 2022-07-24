Ольга Бузова нашла еще одно доказательство своего величия

Отмечающая разнообразные праздники из календаря Ольга Бузова поведала своим подписчикам, что 24 июля – именины Ольги. Певица, естественно, поздравила с праздником себя и всех носительниц этого имени среди своих поклонниц.

«На древнескандинавском это имя звучит, как Хельга, что означает - святая, светлая, ясная и великая», - напомнила Бузова в Telegram.

При этом 36-летняя звезда прикрепила к посту свою фотографию после душа, без одежды, в полотенце на голове тело.

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Напомним, на днях, выступая перед молодежью, Ольга позволила себе смелое высказывание и вызвала возмущение более целомудренных артистов.