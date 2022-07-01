Ольга Бузова и Анастасия Костенко покрасовались в одинаковых розовых бикини

Телеведущая Ольга Бузова в эти дни находится в Африке, где принимает участие в съемках нового сезона реалити-шоу «Звезды в Африке».

Ольга Бузова часто хвастается тем, как прекрасно она сложена, и демонстрирует снимки в бикини. На днях она предстала на фото в микроблоге в купальнике ярко-розового цвета.

Пользователям наряд показался до боли знакомым. Где-то такой они уже видели.

Самые дотошные вспомнили, что в похожем купальнике в январе щеголяла действующая жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко.

Получается, что бывшая и нынешняя супруги Тарасова имеют одинаковые пристрастия. Не зря же и мужчину выбрали одного и того же.