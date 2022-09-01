Ольга Бузова дала ценный совет школьникам

Накануне нового учебного года Ольга Бузова дала ценный совет всем школьникам. Поющая ведущая призвала учеников больше читать и хорошо учиться.
«Учитесь, учитесь и еще раз учитесь! Потом времени не будет. Работа, дети, пеленки, потом вы будете своих детей водить в школу. И не будет времени на знания, не будет времени книжку почитать. Чтобы все запоминать в 30, нужно память тренировать уже сейчас», — написала Бузова.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Бузова сама прилежно училась в школе. Она окончила учебное заведение в Санкт-Петербурге с серебряной медалью.