Ольга Бузова без белья показала свою «пуговку»

Ольга Бузова немало раззадорила публику своими странными танцами на фестивале VK Fest. Певица облачилась в неоднозначный костюм с прорезями и устроила приседания, раскрывая колени врозь.

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От этого танца оторопел даже Рустам Солнцев, заявивший, что он орал с этих телодвижений. Ну а блогер Лена Миро вообще предположила, что Ольга Бузова просто сильно хотела по маленькому.

Но, похоже, что Ольгу Бузову вообще мало волнует чужое мнение. Она никак не отреагировала на критику в соцсетях. И вместо этого выставила фото в облегающей маечке без бюстгальтера во время прогулки с собачкой.

«Моя пуговка», — подписала Бузова кадр.