«Олежка. Пять лет. Снегирек»: Григорьев-Апполонов почтил память Яковлева

Напомним, что Олег Яковлев заменил в свое время покойного Игоря Сорина в «Иванушках». Закончил свою деятельность в группе в марте 2013 года. Умер от остановки сердца в результате двусторонней пневмонии.

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