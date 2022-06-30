«Олежка. Пять лет. Снегирек»: Григорьев-Апполонов почтил память Яковлева

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов в «Телеграм» почтил память своего коллеги Олега Яковлева, который ушел из жизни пять лет назад.
«Олежка. Пять лет. Снегирек».
Кроме того, Григорьев-Апполонов поделился редким снимком, который был сделан в двухтысячном году. На фотографии знаменитая троица из «Иванушек»: сам Рыжий, Кирилл Андреев и Олег Яковлев.
Группа "Иванушки". Фото: "Телеграм" Андрея Григорьева-Апполонова
Напомним, что Олег Яковлев заменил в свое время покойного Игоря Сорина в «Иванушках». Закончил свою деятельность в группе в марте 2013 года. Умер от остановки сердца в результате двусторонней пневмонии.
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