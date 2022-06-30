«Олежка. Пять лет. Снегирек»: Григорьев-Апполонов почтил память Яковлева

Один из лидеров «Иванушек» ушел из жизни в возрасте 47 лет.
Группа "Иванушки"

Группа "Иванушки". Фото: Global Look Press

Музыкант Андрей Григорьев-Апполонов в «Телеграм» почтил память своего коллеги Олега Яковлева, который ушел из жизни пять лет назад.

«Олежка. Пять лет. Снегирек».

Кроме того, Григорьев-Апполонов поделился редким снимком, который был сделан в двухтысячном году. На фотографии знаменитая троица из «Иванушек»: сам Рыжий, Кирилл Андреев и Олег Яковлев.

Группа "Иванушки". Фото: "Телеграм" Андрея Григорьева-Апполонова

Напомним, что Олег Яковлев заменил в свое время покойного Игоря Сорина в «Иванушках». Закончил свою деятельность в группе в марте 2013 года. Умер от остановки сердца в результате двусторонней пневмонии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  