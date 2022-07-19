Олеся Железняк высказалась о смерти Русланы Писанки

Российская актриса Олеся Железняк выразила свои эмоции в связи со смертью украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки. Олеся и Руслана вместе снимались в телесериале «Сваты».

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«Скорблю со всеми», — сказала Олеся Железняк в беседе с корреспондентом Телеканала «360».

Российские зрители хорошо помнят Руслану Писанку — в 2003–2004 годах она вела программу «Страна Советов» на канале НТВ. На украинском телевидении она вела прогноз погоды и реалити-шоу «Служебный романс», а также снималась в кино.