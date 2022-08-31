Олеся Малибу сообщила о задержании подозреваемого по делу о гибели Насти Кочервей

По громкому делу о гибели звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей задержан подозреваемый. Об этом журналистам рассказала подруга погибшей Олеся Малибу.

«По моей информации, уже есть задержанный, идут следственные действия, все это не разглашается, но ему пытаются предъявить причинение смерти по неосторожности. Я посовещалась со своими адвокатами, они говорят, что задержанному избежать наказания не получится», — цитирует Малибу портал 78.ru.

Она также отметила, что родители погибшей до сих пор не выехали на опознание тела, хотя полиция уже установила, что найденная девушка — это ранее пропавшая Анастасия Кочервей.

«Там такие родители, что постоянно ждут от кого-то помощи: то от СМИ, то от Малахова, то от друзей, по поводу похорон такая же история. Самое главное, чтобы точно нашли того, кто ее выкинул», — говорит Олеся.

Однако в управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу задержание подозреваемого журналистам не подтвердили и заявили, что данная информация не соответствует действительности.