Олешко заявил о слишком остром юморе на КВН в Екатеринбурге

Как заметил Олешко, юмористы были талантливыми и интересными. Выход на сцену КВН – это всегда экзамен. Вечер, по его признанию, получился ярким и интересным. Он увидел бурную реакцию зала, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что в игре приняли участие команды КВН из Иркутска «Раисы», Сборная Снежногорска из Мурманска и команда КВН «Русская Дорога» из Армавира.