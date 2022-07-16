Олешко заявил о слишком остром юморе на КВН в Екатеринбурге

Шоумен и телеведущий Александр Олешко заявил, что с большой радостью посетил Екатеринбург и принял участие в качестве члена жюри во «Встрече выпускников КВН-2022».
«Здесь особенная энергия – молодости, жизни, радости, иронии, юмора, с которыми нам не страшны ни санкции, ни угрозы, ни оскорбления. Юмор на сегодняшнем вечере был прекрасный, острый, где-то даже слишком острый».
Как заметил Олешко, юмористы были талантливыми и интересными. Выход на сцену КВН – это всегда экзамен. Вечер, по его признанию, получился ярким и интересным. Он увидел бурную реакцию зала, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что в игре приняли участие команды КВН из Иркутска «Раисы», Сборная Снежногорска из Мурманска и команда КВН «Русская Дорога» из Армавира.