Олег Меньшиков выжил из Театра Ермоловой дочь Анатолия Папанова

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков выжил из культурного учреждения дочь актера Анатолия Папанова Елену. Как говорят, Елена Анатольевна не выдержала давления со стороны руководства. Работу в театре ей не предлагали.

Также Олег Меньшиков «уволил за прогулы» актрису Василису Пьявко. Она продолжает суды с театром и без боя сдаваться не намерена.

Как рассказала Пьявко, «прогулы» - надуманный и позорный предлог. Последний раз на сцену она выходила в мае прошлого года, сообщает «Комсомольская правда».

«После этого меня не вызывали ни на репетиции, ни на спектакли. Я не собираюсь мириться с тем, что меня лишили профессии. К счастью, закон на нашей стороне. Надеюсь, что руководство все-таки даст нам работу. Это государственный театр, а не частная антреприза одного человека, который живет по принципу: что хочу, то и ворочу», - заметила Пьявко.

Напомним, что в Театре имени Ермоловой суды между артистами и администрацией длятся уже почти год. Дирекция в прошлом году сократила труппу на восемнадцать человек «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции». Через суд часть артистов восстановилась на работе, но спокойной жизни в театре у них нет.

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