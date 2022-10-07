Олег Газманов признался, чем ему грозят санкции

Имя Олега Газманова попало в санкционный список Евросоюза: его внесли туда в рамках так называемого восьмого пакета антироссийских ограничений. Певец считает этот факт честью для себя.

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«Я не чиновник, я не военачальник, не депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий свое мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников.

И вот за все это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции. Ну что ж — я оказался в хорошей компании с великими артистами, которые остались здесь и любят свою страну. Для меня это честь!», - приводит слова артиста издание «РИА ФАН».