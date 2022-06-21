Олег Гаркуша объяснил, почему Цоя помнят и любят до сих пор

21 июня все поклонники творчества Виктора Цоя отмечают день рождения музыканта. И пусть его уже давно нет в живых — Цой погиб молодым, в 28 лет, — его наследие оказалось бессмертным. «Кукушку», «Пачку сигарет», «Звезду по имени Солнце» продолжают слушать и петь миллионы. Солист петербургской рок-группы «АукцЫон» Олег Гаркуша объяснил это так:

«Простота, которая изначально была заложена в Викторе, мелодичность песен и доходчивые для людей абсолютно любого возраста слова сыграли решающую роль. Получились запоминающиеся кайфовые произведения. Уже третьему, если не четвертому, поколению эти песни нравятся. Эта музыка, я думаю, будет жить еще очень долго».

Вспомнил Олег Гаркуша и о времени, когда создавались хиты Цоя:

«В 1980-х музыканты: и Цой, и группа «Аквариум», и «АукцЫон», и многие другие — писали песни не ради денег. Мы даже не думали, что у нас в обозримом будущем будут концерты, записи и гастроли. Поэтому произведения, как правило, получались душевные. Думаю, это основная причина, по которой они не утратили актуальности и остались в памяти людей», — пояснил музыкант корреспонденту издания «РИА ФАН».

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