Оксимирон*, Глуховский* и другие: обнародован новый список иноагентов

Совсем недавно список иноагентов пополнил Максим Галкин*, вслед за которым попросилась в эту категорию граждан и его жена Алла Пугачева.

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И вот Минюст России обнародовал фамилии лиц, которых признали новыми иностранными агентами. Аллы Пугачевой среди них не оказалось, а вот рэпер Оксимирон* (Oxxxymiron*, настоящее имя — Мирон Федоров*) в нем значится.

Также в списке иноагентов оказались писатель и автор романов «Текст», «Метро 2033» Дмитрий Глуховский*, журналистка Евгения Балтатарова*, социолог и колумнист Искэндэр Ясавеев*, общественница и политик Алена Попова*.

* По решению Министерства юстиции РФ включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: КП.