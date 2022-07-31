Оксана, только не это! Самойлова вслед за Бузовой и Тарасовой объявила себя певицей

Жена Джигана Оксана Самойлова последние месяцы не сходит со страниц светских хроник. Блогер не на шутку развернулась в своих амбициях.

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Не так давно она довольно громко прозвучала со своим новым бизнесом – продажей косметики, которая, к удивлению многих, довольно успешно начала продаваться по России. На днях Самойлова засветилась с переездом в новый дом-дворец с лифтом на 13 человек и по цене не менее 170 миллионов.

И вот новая заявка от Оксаны Самойловой – на сей раз бизнесвумен рассказала, что хочет стать певицей. Новость фолловеры восприняли неоднозначно: верные подписчики гордятся своим кумиром, а остальные умоляют не идти по стопам Ольги Бузовой. Дескать этой «голосистой» певицы народу хватает.