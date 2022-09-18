Оксана Федорова закрыла свой модный бизнес

Телеведущая не жалеет о случившемся.
Оксана Федорова. Фото: Global Look Press 

Оксана Федорова. Фото: Global Look Press 

Несколько лет назад красавица Оксана Федорова заявила о себе в мире моды, создав собственную линию одежды. У «Мисс Вселенной – 2002» прекрасно получалось, а на ее коллекции был хороший спрос, однако бизнес пришлось закрыть.

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«Я закрыла его. Я поступила в МГУ, а перед этим дала себе определенную установку — если буду учиться, то продолжу вокальную историю. Если нет, то дизайнерскую. Совмещать у меня не получалось», — объяснила звезда.

 

Фотомодель не жалеет о своем решении. По ее мнению, невозможно объять необъятное, занимаясь разными сферами одинаково хорошо.

«Я долго шла к музыке, поэтому решила не распыляться на другие дела», — заключила она в беседе с порталом prozvezd.

Отметим, что Оксана Федорова — прекрасная вокалистка. Многие зрители канала НТВ узнали об этом в первом сезоне шоу «Маска»: именно телеведущая скрывалась в маске Робота. 

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