Оксана Федорова закрыла свой модный бизнес

Несколько лет назад красавица Оксана Федорова заявила о себе в мире моды, создав собственную линию одежды. У «Мисс Вселенной – 2002» прекрасно получалось, а на ее коллекции был хороший спрос, однако бизнес пришлось закрыть.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»