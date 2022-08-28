Окрыленный чувствами Прилучный описал свадьбу двумя словами

Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли роскошную свадьбу в Подмосковье. Торжество прошло 25 августа, которое обошлось актеру, по скромным подсчетам специалистов, в 15 млн рублей.
Накануне Павел поделился кадрами мероприятия в своей соцсети, назвав его свадьбой года.
«Мне кажется свадьба года состоялась! За то, что она получилась такой спасибо моей жене Зепюр Брутян и команде профессионалов. Это было незабываемо!» - написал Прилучный в своем аккаунте.
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Напомним, ранее стало известно, что Прилучный и Брутян расписались в московском ЗАГСе 12 мая, а летом обвенчались в Армении.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети