Окружена стереотипами: как избежать нежелательных ассоциаций, надевая эту обувь

Сапоги-ботфорты уверенно завоевывают фэшн-пространство. Правда, многие модницы не решаются их надевать. Все из-за стереотипов, который сформировался в далекие 90-е годы, благодаря образу Джулии Робертс в фильме «Красотка».
И все-таки дизайнеры постарались сделать все, чтобы реабилитировать высокие сапоги, которые идут практически всем.
Как, надевая ботфорты, избежать ассоциаций с девушками, не задумывающимися о принципах, в телеграм-канале рассказала Надежда Стрелец.
«Благо, в тренде «нулевые» и никакие оправдания не нужны – ботфорты снова носят и в пир, и в мир. Причем, актуальны любые модели - с широким голенищем, ботфорты-чулки, на плоской подошве или шпильке, лаконичные черные или оттенка металлик. Любые выглядит секси.
Все же хотите избежать любых нежелательных ассоциаций? Надевайте наверх что-то максимально закрытое: платье-водолазку, свитшот-оверсайз или пиджак с мужского плеча», - отметила Надежда Стрелец.
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По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».