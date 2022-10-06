Окружена стереотипами: как избежать нежелательных ассоциаций, надевая эту обувь

Фэшн-эксперты утверждают, что сегодня не нужны никакие оправдания, чтобы носить ботфорты.
Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка»

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка». Фото: кадр из фильма «Красотка», 1990 год

Сапоги-ботфорты уверенно завоевывают фэшн-пространство. Правда, многие модницы не решаются их надевать. Все из-за стереотипов, который сформировался в далекие 90-е годы, благодаря образу Джулии Робертс в фильме «Красотка».

И все-таки дизайнеры постарались сделать все, чтобы реабилитировать высокие сапоги, которые идут практически всем.

Как, надевая ботфорты, избежать ассоциаций с девушками, не задумывающимися о принципах, в телеграм-канале рассказала Надежда Стрелец.

«Благо, в тренде «нулевые» и никакие оправдания не нужны – ботфорты снова носят и в пир, и в мир. Причем, актуальны любые модели - с широким голенищем, ботфорты-чулки, на плоской подошве или шпильке, лаконичные черные или оттенка металлик. Любые выглядит секси.

Все же хотите избежать любых нежелательных ассоциаций? Надевайте наверх что-то максимально закрытое: платье-водолазку, свитшот-оверсайз или пиджак с мужского плеча», - отметила Надежда Стрелец.

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По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».

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