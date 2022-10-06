Окружена стереотипами: как избежать нежелательных ассоциаций, надевая эту обувь

Сапоги-ботфорты уверенно завоевывают фэшн-пространство. Правда, многие модницы не решаются их надевать. Все из-за стереотипов, который сформировался в далекие 90-е годы, благодаря образу Джулии Робертс в фильме «Красотка».

И все-таки дизайнеры постарались сделать все, чтобы реабилитировать высокие сапоги, которые идут практически всем.

Как, надевая ботфорты, избежать ассоциаций с девушками, не задумывающимися о принципах, в телеграм-канале рассказала Надежда Стрелец.